Вертолет S-61 Sea King прибыли в Украину из Великобритании

https://racurs.ua/n179110-vertolet-s-61-sea-king-pribyli-v-ukrainu-iz-velikobritanii-foto.html

Ракурс

Вертольоти S-61 Sea King прибули в Україну з Великої Британії. Про це заявив Олексій Резніков і опублікував відповідне відео.

На ньому показано десантування кількох військових з вертольота, що має вже маркування ЗСУ.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

Про те, що Велика Британія передасть Україні три вертольоти Sea King, повідомлялося у листопаді 2022 року.

Міністр оборони Британії Бен Волес заявляв, що українські екіпажі проходили навчання у Сполученому Королівстві шість тижнів. Українська сторона повідомляла, що застосовуватиме нові вертольоти для пошукових та рятувальних місій.

Сікорський S-61/SH-3 (англ. Sikorsky S-61/SH-3 Sea King) — транспортний вертоліт, побудований фірмою Sikorsky Aero Engineering Corporation.

Гелікоптер розроблений відповідно до контракту, укладеного нею 24 грудня 1957 року з ВМС США. Перший політ дослідного зразка гелікоптера відбувся 11 березня 1959 року. Серійне виробництво було розпочато у 1961 році.

Було побудовано 796 гелікоптерів S-61 всіх модифікацій, крім того, за ліцензією збудовано понад 600 гелікоптерів. Вертольоти Westland Sea King — це британська ліцензована версія американського Sikorsky S-61, побудована компанією Westland Helicopters.

В грудні Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що Королівські Військово-морські сили Royal Navy провели навчання 10 екіпажів гелікоптерів Sea King для Збройних сил України.