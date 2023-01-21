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Ракурс
Вертолет S-61 Sea King прибыли в Украину из Великобритании

Вертолет S-61 Sea King прибыли в Украину из Великобритании (ФОТО)

21 янв 2023, 20:32
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Вертольоти S-61 Sea King прибули в Україну з Великої Британії. Про це заявив Олексій Резніков і опублікував відповідне відео.





На ньому показано десантування кількох військових з вертольота, що має вже маркування ЗСУ.

Про те, що Велика Британія передасть Україні три вертольоти Sea King, повідомлялося у листопаді 2022 року.

Міністр оборони Британії Бен Волес заявляв, що українські екіпажі проходили навчання у Сполученому Королівстві шість тижнів. Українська сторона повідомляла, що застосовуватиме нові вертольоти для пошукових та рятувальних місій.

Сікорський S-61/SH-3 (англ. Sikorsky S-61/SH-3 Sea King) — транспортний вертоліт, побудований фірмою Sikorsky Aero Engineering Corporation.

Гелікоптер розроблений відповідно до контракту, укладеного нею 24 грудня 1957 року з ВМС США. Перший політ дослідного зразка гелікоптера відбувся 11 березня 1959 року. Серійне виробництво було розпочато у 1961 році.

Було побудовано 796 гелікоптерів S-61 всіх модифікацій, крім того, за ліцензією збудовано понад 600 гелікоптерів. Вертольоти Westland Sea King — це британська ліцензована версія американського Sikorsky S-61, побудована компанією Westland Helicopters.

В грудні Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що Королівські Військово-морські сили Royal Navy провели навчання 10 екіпажів гелікоптерів Sea King для Збройних сил України.

Источник: Ракурс


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