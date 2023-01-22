В Минобороны пообещали обратиться в СБУ из-за материала СМИ о закупках продовольствия

В Минобороны отреагировали на скандал с закупкой продовольствия, фото: «Укринформ»

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У Міноборони України відреагували на нещодавно опублікований матеріал видання ZN.UA, у якому описувався механізм завищення цін на продукти для солдатів.

У міністерстві стверджують, що опубліковані ЗМІ відомості щодо змісту закупівель послуг харчування «розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману». Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 22 січня, прес-службою Міноборони.

Зазначається, що міністр оборони Олексій Резніков вчора, 21 січня, звернувся до очільника парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання комітету та заслухати інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період, — зазначають у відомстві.

У відомстві зазначають, що стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування буде проведена внутрішня перевірка.

Міноборони сповідує принцип нульової толерантності до корупції. Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка, — наголошують у відомстві. — У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно закону.

Більш детальну інформацію з цього приводу у відомстві обіцяють оприлюднити за підсумками відповідного засідання комітету, орієнтовно — завтра, 23 січня.