Более 450 детей стали жертвами российского вторжения

https://racurs.ua/n179122-459-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu-infografika.html

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В Україні вже 459 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 914 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 438;

Харківській області — 270;

Київській області — 123;

Херсонській області — 85;

Запорізькій області — 84;

Миколаївській області — 83;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 66;

Дніпропетровській області — 63.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

20 січня через обстріл ворогом міста Херсон отримав поранення 14-річний хлопчик;

20 січня в села Нова Петрівка Херсонської області внаслідок детонації міни постраждав 15-річний хлопець;

21 січня внаслідок обстрілу окупантами міста Вовчанськ Харківської області постраждала семирічна дівчинка;

21 січня на дорозі біля села Любомирівка Миколаївської області підірвався на міні цивільний автомобіль. Родина, яка в ньому була разом з немовлям, отримала поранення;

21 січня внаслідок обстрілу російськими військами села Студенок Сумської області був поранений 17-річний хлопець.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 3 тис. 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.