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Более 450 детей стали жертвами российского вторжения

459 детей стали жертвами российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)

22 янв 2023, 11:30
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В Україні вже 459 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 914 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 438;
  • Харківській області — 270;
  • Київській області — 123;
  • Херсонській області — 85;
  • Запорізькій області — 84;
  • Миколаївській області — 83;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 63.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 20 січня через обстріл ворогом міста Херсон отримав поранення 14-річний хлопчик;
  • 20 січня в села Нова Петрівка Херсонської області внаслідок детонації міни постраждав 15-річний хлопець;
  • 21 січня внаслідок обстрілу окупантами міста Вовчанськ Харківської області постраждала семирічна дівчинка;
  • 21 січня на дорозі біля села Любомирівка Миколаївської області підірвався на міні цивільний автомобіль. Родина, яка в ньому була разом з немовлям, отримала поранення;
  • 21 січня внаслідок обстрілу російськими військами села Студенок Сумської області був поранений 17-річний хлопець.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 3 тис. 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.

Источник: Ракурс


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