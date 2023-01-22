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Понад 450 дітей стали жертвами російського вторгнення
459 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n179122-459-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 459 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 914 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 438;
- Харківській області — 270;
- Київській області — 123;
- Херсонській області — 85;
- Запорізькій області — 84;
- Миколаївській області — 83;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 66;
- Дніпропетровській області — 63.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 20 січня через обстріл ворогом міста Херсон отримав поранення 14-річний хлопчик;
- 20 січня в села Нова Петрівка Херсонської області внаслідок детонації міни постраждав 15-річний хлопець;
- 21 січня внаслідок обстрілу окупантами міста Вовчанськ Харківської області постраждала семирічна дівчинка;
- 21 січня на дорозі біля села Любомирівка Миколаївської області підірвався на міні цивільний автомобіль. Родина, яка в ньому була разом з немовлям, отримала поранення;
- 21 січня внаслідок обстрілу російськими військами села Студенок Сумської області був поранений 17-річний хлопець.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 3 тис. 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.
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