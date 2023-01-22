ВСУ формируют новые подразделения под западную технику. Фото: Генштаб

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Нові військові підрозділи з’являться у Збройних силах України.

Ці формування отримають на озброєння бойову техніку країн-членів НАТО. А зараз українській армії необхідні танки західного зразка, бо вона набагато краща за радянську техніку й може відіграти значну роль на полі бою. Про це заявив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, повідомляє CNN.

Ми створюємо нові військові частини, і наші подальші дії залежатимуть від їхньої боєздатності. Тому допомога Заходу вкрай важлива, — зазначив він.

За словами Наєва, найефективнішим є формування окремих підрозділів, озброєних новою бойовою технікою. Кожен такий новий підрозділ має бути оснащений однаковими бойовими машинами. Саме тому потрібно створити цілий батальйон, оснащений бойовими машинами піхоти «Бредлі», або танками «Леопард».

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що щодо танків Leopard 2 українська сторона має «оптимістичній прорив». Країни, які мають на озброєнні «Леопарди», дійшли згоди, що можуть розпочинати навчальні курси для українських танкових екіпажів з опанування цих машин.

Джерело: CNN