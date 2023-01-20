Щодо Leopard 2 маємо "оптимістичній прорив" - Резніков підсумував "Рамштайн"

https://racurs.ua/ua/n179082-schodo-leopard-2-maiemo-optymistychniy-proryv-reznikov-pidsumuvav-ramshtayn.html

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Міністр оборони України Олексій Резніков підсумував «Рамштайн-8» — зустріч керівників оборонних відомств країн-партнерів України, яка відбулася на американській авіабазі у ФРН 20 січня.

У своїх соцмережах міністр написав, що деякі країни оголошували свої пакети допомоги «за закритими дверима», тому не про все сьогодні можна говорити.

Однак Резніков запевнив, що у будь-якому разі йдеться про потужне підсилення ЗСУ, сектору безпеки та оборони.

Щодо танків Leopard 2 ми маємо «оптимістичній прорив». Наші партнери, які мають на озброєнні ці танки, погодилися, що вони можуть розпочинати навчальні курси для українських танкових екіпажів з опанування Leopard 2, — заявив міністр.

Постачання літаків на сьогоднішній зустрічі не обговорювали.

Країни, які мають на озброєнні Leopard-2, дійшли згоди, що можуть розпочинати навчальні курси для українських танкових екіпажів з опанування Leopard-2, сказав Резніков у коментарі Liga.net

Congratulated �� DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position.

We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.

I also thanked the �� Government and the �� people for their military assistance to �� and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023 Це була чудова зустріч друзів. Вільний світ стоїть поруч з Україною і аплодує мужнім українським воїнам і нашому мужньому народу. Українська армія отримає більше зброї та амуніції. Ми переможемо. Зло буде переможене, — написав Резніков у Twitter.

Крім того, міністри оборони України й Німеччини провели переговори щодо постачання танків Leopard 2 на полях зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Далі буде, — написав Резніков за підсумками зустрічі.

Також він подякував уряду й народу Німеччини за військову допомогу та гостинність.

Наступну зустріч у форматі Рамштайн планують провести в середині лютого.