Марокко передало Украине танки Т-72Б. Фото:

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Військову допомогу у виді танків від Марокко отримала Україна.

Марокканська сторона передала Києву невідому кількість танків Т-72Б, які проходили модернізацію в Чехії. Рішення Марокко про постачання танків Україні було ухвалено майже під примусом на саміті «Рамштайн» 26 квітня 2022 року, який організували США. Близько 20 цих танків вже відправили на фронт. Про це повідомляє видання Menadefense.

Зазначається, що на тому саміті Туніс та Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку. У той час Туніс направив два вантажні літаки до аеропорту Жешув у Польщі, де зосереджена логістична допомога Україні, а Марокко, схоже, наслідувало цей приклад, відправивши не гуманітарну допомогу, а зброю.

За інформацією видання, армія Марокко мала 148 одиниць Т-72, 136 одиниць Т-72Б і 12 одиниць Т-72БК із запасів білоруської армії. Ці уживані танки були придбані двома партіями в 1999 і 2000 роках. Тоді Рабат хотів створити «російську» бригаду північ від країни, яка б мала протидіяти алжирській бронетехніці.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські танкові екіпажі розпочнуть навчання на танках Leopard 2. Такі бойові машини перебувають на озброєнні багатьох країн Європи.

Джерело: Menadefense