"Леопарди" не дають, але екіпажі навчатимуть - українські танкові екіпажі розпочнуть навчання в Європі

https://racurs.ua/ua/n179106-leopardy-ne-daut-ale-ekipaji-navchatymut-ukrayinski-tankisty-rozpochnut-navchannya-v-ievropi.html

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Українські танкові екіпажі розпочнуть навчання на танках Leopard 2.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Voice of America.

Де саме українські танкісти освоюватимуть «Леопарди», Резніков не уточнив. Подібні танки перебувають на озброєнні багатьох країн Європи.

Він також підкреслив, що точку в історії з постачанням танків Leopard 2 ставити зарано, і пообіцяв продовження діалогу з партнерами з постачання цієї техніки.

Посол України в Лондоні Вадим Пристайко повідомив, що в Британії найближчим часом розпочнеться процес навчання українських військових новій техніці, обіцяній Сполученим Королівством Україні.

Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, найближчим часом приїдуть і танкісти, — повідомив посол в ефірі «Радіо Свобода».

Британія раніше офіційно заявила про постачання в Україну танків Challenger 2.

Пристайко також уточнив, що у Британії навчання вже пройшли 10 тис. піхотинців, ще 20 тис. навчаються з початку січня. Курс навчання триває близько п’яти тижнів.