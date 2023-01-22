Американский танк M1 Abrams. Фото:

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Сполучені Штати Америки повинні передати Україні хоча б один танк M1 Abrams.

Таке рішення Білого дому зможе створити ефект доміно, аби змусити інші країни, зокрема Німеччину, передати Україні танки Leopard 2. Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол, повідомляє видання Politico.

За його словами, американській стороні треба зробити перший крок, щоб підштовхнути країни Європи й допомогти Україні уникнути затяжної й кровопролитної війни на виснаження.

Якщо ми оголосимо, що збираємося дати танки Abrams, хоча б один, це призведе до … Як я чув, Німеччина чекає, що ми візьмемо на себе ініціативу. Навіть якщо ми скажемо, що поставимо танки Abrams, я думаю, цього буде достатньо, щоб Німеччина почала діяти, — зазначив конгресмен.

Нагадаємо, 20 січня у рамках засідання «Рамштайну» не було ухвалено рішення про танки для України. У Берліні заявили, що сторонам не вдалося домовитися про передачу танків Leopard 2, бо серед партнерів немає єдиної думки.

Джерело: Politico