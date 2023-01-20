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Ракурс
Міністр оборони ФРН пояснив відмову надати танки Україні

Міністр оборони ФРН пояснив відмову надати танки Україні

20 січ 2023, 16:23
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У рамках «Рамштайну» 20 січня не схвалили рішення про танки для України.





Ось що сказав після зустрічі міністр оборони Німеччини:

Ми обговорювали можливе постачання танків Leopard 2, однак домовитися не вдалося. Серед партнерів немає єдиної думки. Є вагомі причини для відправлення техніки, але також є причини, щоб цього не робити. Усі «за» та «проти» мають бути зважені.

Багато союзників поділяють нашу думку. Ми не можемо сьогодні сказати, яким буде рішення і коли воно буде прийняте. Я хотів би діяти швидко, у разі ухвалення рішення, але у разі негативного рішення зробити нічого не можна.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що ФРН не ставить передачу танків Leopard Україні в залежність від передачі американських Abrams. Пісторіус заявив на засіданні групи «Рамштайн», що наразі єдиного підходу в цьому питанні немає, але в найближчій перспективі рішення щодо танків ухвалять. Він зауважив, що рішення за канцлером.

Водночас Пісторіус анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на понад мільярд євро.

У нього увійдуть 40 БМП Marder, ще один комплекс ППО Iris-T та додаткові ракети, система Patriot, а також сім самохідних зеніток Gepard. Танків у цьому пакеті не буде (поки що). Міністр додав, що навчання українських спеціалістів на БМП і Patriot почнеться наприкінці січня.

Пісторіус додав, що Німеччина перевірить свої запаси танків Leopard.

Джерело: Ракурс


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