Міністр оборони ФРН пояснив відмову надати танки Україні

https://racurs.ua/ua/n179062-ministr-oborony-frn-poyasnyv-vidmovu-nadaty-tanky-ukrayini.html

Ракурс

У рамках «Рамштайну» 20 січня не схвалили рішення про танки для України.

Ось що сказав після зустрічі міністр оборони Німеччини:

Ми обговорювали можливе постачання танків Leopard 2, однак домовитися не вдалося. Серед партнерів немає єдиної думки. Є вагомі причини для відправлення техніки, але також є причини, щоб цього не робити. Усі «за» та «проти» мають бути зважені. Багато союзників поділяють нашу думку. Ми не можемо сьогодні сказати, яким буде рішення і коли воно буде прийняте. Я хотів би діяти швидко, у разі ухвалення рішення, але у разі негативного рішення зробити нічого не можна.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що ФРН не ставить передачу танків Leopard Україні в залежність від передачі американських Abrams. Пісторіус заявив на засіданні групи «Рамштайн», що наразі єдиного підходу в цьому питанні немає, але в найближчій перспективі рішення щодо танків ухвалять. Він зауважив, що рішення за канцлером.

Водночас Пісторіус анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на понад мільярд євро.

У нього увійдуть 40 БМП Marder, ще один комплекс ППО Iris-T та додаткові ракети, система Patriot, а також сім самохідних зеніток Gepard. Танків у цьому пакеті не буде (поки що). Міністр додав, що навчання українських спеціалістів на БМП і Patriot почнеться наприкінці січня.

Пісторіус додав, що Німеччина перевірить свої запаси танків Leopard.