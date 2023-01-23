Немцы быстро передумали — Берлин не будет перечить Польше по поставке Украине танков Leopard

https://racurs.ua/n179145-nemcy-bystro-peredumali-berlin-ne-budet-perechit-polshe-po-postavke-ukraine-tankov-leopard.html

Ракурс

Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

Про це увечері 22 січня заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Партія зелених). Однак за її словами, Варшава ще не зверталася до Берліна з проханням дозволити передати танки Україні.

На питання, що станеться, якщо Польща відправить танки Leopard 2 без дозволу Німеччини, Бербок відповіла:

Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і саме тому ми обговорюємо це зараз з нашими партнерами. Ми маємо подбати про збереження життя людей і звільнення території України, — додала Анналена Бербок.

L’Allemagne franchit un seuil inédit sur @LCI par la voix de la ministre A.Baerbock. Elle «ne s’opposerait pas» si la Pologne envoie les Léopards.

-J'ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais l’envoient, vous ne vous y opposeriez pas?

-A.Baerbock: Vous m’avez bien compris. pic.twitter.com/HGykBGhocL — Darius Rochebin (@DariusRochebin) January 22, 2023

При цьому журналіст уточнив, чи вірно він зрозумів, що Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща відправить Україні танки Leopard 2.

На що очільниця МЗС Німеччини відповіла:

Ви мене правильно почули.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що якщо Німеччина не погодиться на передачу Україні танків Leopard, союзники мають створити меншу коаліцію для підтримки ЗСУ.

Він заявив, що вважає зволікання з боку Німеччини неприйнятним та підкреслив, що Берлін має принаймні не зв’язувати руки іншим союзникам.

Якщо згоди Німеччини на Leopard так і не буде, то ми будемо будувати меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров’ю… Україна і Європа переможуть у цій війні — з Німеччиною або без неї, — заявив Матеуш Моравецький.

Також раніше німецьке видання Spiegel повідомило, що ФРН може передати Україні 19 танків Leopard 2A5, які зараз використовуються у центрів бойової підготовки Бундесверу і під час навчань виконують роль техніки умовного противника.

«Ракурс» повідомляв, що Ексміністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.