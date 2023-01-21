Українські військові пройшли чергові навчання на півночі країни

https://racurs.ua/ua/n179108-eks-ministr-oborony-frn-pered-vidstavkou-zaboronyla-inventaryzaciu-tankiv-bundesveru.html

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Колишній міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.

Ламбрехт 16 січня подала у відставку. Своє рішення вона пояснила «надмірною увагою до неї з боку ЗМІ», що заважає роботі та шкодить солдатам.

Про відмову провести інвентаризацію танкових підрозділів Бундесверу з посиланням на свої джерела повідомляє видання Business Insider. За даними видання, таку вказівку Ламбрехт дала за тиждень до відставки. Міністерство просили зробити підрахунок важкої техніки, щоб оперувати інформацією щодо питання можливих поставок. У відповідь відомство Ламбрехт нібито заявило, що інформація про підрахунок танків можу бути розтлумачена як готовність передати Україні танки та спричинить зайвий тиск на канцлера Олафа Шольца.

Чутки про відставку Ламбрехт ходили давно. Заява Ламбрехт про відставку була зроблена напередодні засідання групи «Рамштайн», на якій новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив про відмову надавати Україні «Леопарди».