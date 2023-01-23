Украинский Генштаб косвенно подтвердил полуокружение Бахмута

https://racurs.ua/n179146-ukrainskiy-genshtab-kosvenno-podtverdil-poluokrujenie-bahmuta.html

Ракурс

Український Генштаб у зведенні на ранок понеділка, 23 січня, побічно підтвердив, що російські війська, як мінімум, близькі до того, щоб взяти Бахмут в оперативне оточення, тобто перерізати основні шляхи до нього.

Серед населених пунктів, у районі яких українські військові в останню добу відбивали атаки, в ранковому зведенні з’явилося село Ступочки. Це село розташоване на дорозі, що зв’язує Бахмут із містом Костянтинівка, яке було для гарнізону Бахмута важливим вузлом постачання.

Ідуть бої, згідно з зведенням, і в самому Бахмуті.

При цьому Генштаб пише у зведенні, що на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках росіяни «вели безрезультатні наступальні дії», а на бахмутському напрямі — «продовжували наступальні дії».

Відбито атаки у Стельмахівці та Новоселівському Луганській області. А також Виїмці, Роздолівці, Білогорівці, Парасковіївці, Бахмуті, Ступочках, Новобахмутівці, Первомайському та Мар’їнці у Донецькій області. Ступочки знаходяться на трасі Бахмут-Костянтинівка, яку, мабуть, намагаються перерізати російські війська. Причому Ступочки знаходяться ближче до Костянтинівки, ніж до Бахмута. Кам’янське у Запорізькій області, про захоплення якого вчора заявляла призначена московитами «влада», у зведенні не згадується.