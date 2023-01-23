Український Генштаб побічно підтвердив напівоточення Бахмута

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Український Генштаб побічно підтвердив півоточення Бахмута
Український Генштаб побічно підтвердив напівоточення Бахмутаhttps://racurs.ua/ua/n179146-ukrayinskyy-genshtab-pobichno-pidtverdyv-pivotochennya-bahmuta.htmlРакурс
Український Генштаб у зведенні на ранок понеділка, 23 січня, побічно підтвердив, що російські війська, як мінімум, близькі до того, щоб взяти Бахмут в оперативне оточення, тобто перерізати основні шляхи до нього.
Серед населених пунктів, у районі яких українські військові в останню добу відбивали атаки, в ранковому зведенні з’явилося село Ступочки. Це село розташоване на дорозі, що зв’язує Бахмут із містом Костянтинівка, яке було для гарнізону Бахмута важливим вузлом постачання.
Ідуть бої, згідно з зведенням, і в самому Бахмуті.
При цьому Генштаб пише у зведенні, що на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках росіяни «вели безрезультатні наступальні дії», а на бахмутському напрямі — «продовжували наступальні дії».
Відбито атаки у Стельмахівці та Новоселівському Луганській області. А також Виїмці, Роздолівці, Білогорівці, Парасковіївці, Бахмуті, Ступочках, Новобахмутівці, Первомайському та Мар’їнці у Донецькій області.
Ступочки знаходяться на трасі Бахмут-Костянтинівка, яку, мабуть, намагаються перерізати російські війська. Причому Ступочки знаходяться ближче до Костянтинівки, ніж до Бахмута.
Кам’янське у Запорізькій області, про захоплення якого вчора заявляла призначена московитами «влада», у зведенні не згадується.
Паблік Deep State відзначає, що на Бахмутському напрямку ворог захопив Краснополівку. З’явилося відео із загиблими українськими військовими у цьому селі. Росіянам село коштувало дуже дорого, однак вони й далі наступають на північ.
В Спірному та Білогорівці тривають позиційні бої. Ворог атакує Веселе, Благодатне та Красну Гору. В районі Кліщіївки йдуть зустрічні бої, — пишуть у Deep State.
Зі зміною командувача окупаційних військ спостерігається певне пожвавлення регулярних армійських частин ворога з метою демонстрації хоч чого-небудь на фоні відносно успішних дій ПВК «Вагнера» на бахмутському відтинку. Кадровому керівництву армії рф невигідна діяльність пригожина, тому вони намагаються придумати успіхи на Запоріжжі.
Оборона Бахмута — стратегічна операція, яка виснажує сили окупантів
Продовжується оборона Бахмута, попри великі втрати для української армії, є дуже важливою операцією, завдяки якій вдається стримувати значні сили противника, завдавати окупантам постійних втрат і виснажувати їх подальший наступальний потенціал. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 22 січня.
Серед втрат оборони Бахмуту для України вказується не лише щоденні втрати наших військовослужбовців, а й зниження потенціалу сил для проведення контрнаступу в майбутньому.
Проте в ISW вважають обраний підхід правильним. Сковуючи росіян у Бахмута Сили оборони досягають стратегічно значущих результатів для оборони всього Донбасу. Експерти критикують американських військових, які за даними ЗМІ, схиляють український Генштаб до відступу з Бахмута. В Інституті зазначають, що американські генерали не стикалися з подібними рішеннями після завершення громадянської війни 1865 року.
Експерти ISW також зазначають, що навіть якщо в майбутньому українським силам доведеться відійти від Бахмута, то, ймовірно, повториться сценарій із ворожими захопленнями Сєвєродонецька та Лисичанська. Влітку, після кількох місяців наполегливої оборони, українські сили організовано вийшли зі зруйнованих міст, а окупанти після захоплення руїн не змогли продовжити наступ через величезні втрати.
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