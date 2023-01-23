Польша официально запросила одобрение ФРГ на поставку Украине Leopard 2

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Польща подала офіційну заявку Німеччини, в якій просить Берлін схвалити передачу Україні танків Leopard 2, які знаходяться у розпорядженні країни.

Варшава давно просить Берлін — виробника танків — дати свою згоду, як того вимагають правила НАТО щодо передачі озброєнь.

Польська влада та інші союзники по альянсу розраховували, що питання вирішиться під час чергової зустрічі контактної групи «Рамштайн» минулої п’ятниці.

Але Берлін знову не дав позитивної відповіді.

Хоча це перший офіційно оформлений запит Варшави, він має символічне значення. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у понеділок, що Варшава може вчинити на свій розсуд за будь-якої відповіді німецької влади.

У минулі вихідні Моравецький також заявив, що Польща має намір зібрати коаліцію з країн НАТО, які також мають у своєму розпорядженні танки Leopard 2 і готові передати їх Києву без схвалення Берліна.

У Берліні увечері 22 січня заявили, що не будуть перечити намірам Польщі (заява Анналени Бербок, міністра закордонних справ), а вранці 23 січня сказали, що незабаром ухвалять швидке рішення про постачання танків Leopard 2 в Україну — міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що очікує на своєчасне рішення про постачання танків, додавши, що вважає їх необхідними для українського наступу на сході.

Всі розуміють, чого він [президент України Володимир Зеленський] потребує, і всі розуміють необхідність, і тому скоро буде рішення, яким би воно не було, — заявив міністр оборони Німеччини.

Відповідно до «Закону про контроль над військовою зброєю» уряд Німеччини має дати згоду на будь-яке постачання зброї німецького виробництва до зони бойових дій.

Тиск на Шольца

Німецька газета Süddeutsche Zeitung пише, посилаючись на свої джерела, що Сполучені Штати були дуже роздратовані коливаннями Берліна щодо передачі Україні танків «Леопард 2»: вони розраховували, що на зустрічі союзників України в Рамштайні минулої п’ятниці рішення все ж таки буде ухвалено.

Білий дім комунікував з апаратом канцлера в надзвичайно різкому тоні: Вашингтон, очевидно, роздратований тим, що федеральний уряд ув’язав постачання «Леопардів» Україні з попередніми умовами, — пише газета.

За відомостями Süddeutsche Zeitung, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у телефонній розмові з радником канцлера Німеччини Єнсом Плеттнером різко відгукувався про поведінку Берліна, а до того, під час «Рамштайну», у напруженій атмосфері пройшла зустріч делегацій США та Німеччини.

Перед нарадою в Рамштайні в пресі циркулювала інформація, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий надати дозвіл на передачу «Леопардів 2» лише після того, як США погодяться дати Україні свої «Абрамси». США заявляли, що про таку попередню умову з Німеччиною не говорили, а «Абрамси» не хочуть передавати Україні, бо ті надто дорогі та складні в експлуатації.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик зазначив, що заява глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про те, що ФРН не буде проти, якщо Польща передасть Україні німецькі танки Leopard 2 є новинкою, оскільки таку позицію в Берліні ще не озвучували.

Німеччина, не погодившись відправити танки, потрапляє в певну міжнародну ізоляцію і їхнє становище буде дуже слабким, якщо вони продовжуватимуть займати цю позицію, — сказав заступник глави МЗС Польщі.

Він зазначив, що позиція Німеччини суперечить принципам міжнародного права, територіальної цілісності, суверенітету країн, верховенству законів та прав людини.