Алексей Резников, фото: Liga.net

https://racurs.ua/n179171-reznikova-ostavyat-v-doljnosti-reshenie-profilnogo-komiteta.html

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Профільний комітет парламенту вирішив зберегти Олексія Резнікова на посаді міністра оборони.

Таке рішення було ухвалене під час засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому обговорювали повідомлення щодо можливих закупівель продуктів для військових за завищеними цінами. Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня».

Зазначається, що на засіданні комітету виступило керівництво Міноборони та представники правоохоронних структур:

Резніков розповів комітету про постачальників харчування для ЗСУ та надав контракти;

представники НАБУ, ДБР та СБУ поінформували комітет про розслідування щодо закупівель та постачання харчування для військових.

По результатам засідання комітету — (міністр оборони Олексій) Резніков на своєму місці. Правоохоронці мають завершити розслідування. Закупівлі мають бути більш прозорими, — повідомив народний депутат та член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Також у комітеті ініціювали проект закону про часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану.