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НАБУ расследует возможную коррупцию в закупках Министерства обороны, фотографии: Министерство обороны
НАБУ о скандале с закупками Минобороны — расследование началось еще до публикаций в СМИhttps://racurs.ua/n179168-nabu-o-skandale-s-zakupkami-minoborony-rassledovanie-nachalos-esche-do-publikaciy-v-smi.htmlРакурс
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відреагувало на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових.
У НАБУ заявили, що відповідна інформація вже відома антикорупційним відомствам й досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою НАБУ сьогодні, 23 січня.
З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн. Попередня правова кваліфікація — ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства, — наголошують у відомстві.
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