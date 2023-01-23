НАБУ расследует возможную коррупцию в закупках Министерства обороны, фотографии: Министерство обороны

https://racurs.ua/n179168-nabu-o-skandale-s-zakupkami-minoborony-rassledovanie-nachalos-esche-do-publikaciy-v-smi.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відреагувало на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових.

У НАБУ заявили, що відповідна інформація вже відома антикорупційним відомствам й досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою НАБУ сьогодні, 23 січня.