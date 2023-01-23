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НАБУ расследует возможную коррупцию в закупках Министерства обороны, фотографии: Министерство обороны

НАБУ о скандале с закупками Минобороны — расследование началось еще до публикаций в СМИ

23 янв 2023, 16:58
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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відреагувало на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових.





У НАБУ заявили, що відповідна інформація вже відома антикорупційним відомствам й досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою НАБУ сьогодні, 23 січня.

З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн. Попередня правова кваліфікація — ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства, — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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