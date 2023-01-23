Ракурсhttps://racurs.ua/
НАБУ розслідує можливу корупцію у закупівлях Міноборони, фото: Міноборони
НАБУ про скандал із закупівлями Міноборони — ще до публікацій ЗМІ розпочалося розслідуванняhttps://racurs.ua/ua/n179168-nabu-pro-skandal-iz-zakupivlyamy-minoborony-sche-do-publikaciy-zmi-rozpochalosya-rozsliduvannya.htmlРакурс
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відреагувало на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових.
У НАБУ заявили, що відповідна інформація вже відома антикорупційним відомствам й досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою НАБУ сьогодні, 23 січня.
З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн. Попередня правова кваліфікація — ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства, — наголошують у відомстві.
Читайте також
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...