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Ракурс
Уничтожение российского состава противотанковых мин, скриншот видео

ВСУ уничтожили склад противотанковых мин рашистов (ВИДЕО)

23 янв 2023, 21:41
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Підрозділи Сил оборони запорізького краю знищили склад протитанкових мін окупантів.





Відповідне відео сьогодні, 23 січня, опубліковане у Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

На відео показано, як замаскований серед місцевої рослинності склад рашистів спалахує після вибуху.

Знищені російські міни більше ніколи не принесуть шкоди українцям, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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