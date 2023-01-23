Уничтожение российского состава противотанковых мин, скриншот видео

https://racurs.ua/n179177-vsu-unichtojili-sklad-protivotankovyh-min-rashistov-video.html

Ракурс

Підрозділи Сил оборони запорізького краю знищили склад протитанкових мін окупантів.

Відповідне відео сьогодні, 23 січня, опубліковане у Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

На відео показано, як замаскований серед місцевої рослинності склад рашистів спалахує після вибуху.