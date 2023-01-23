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Знищення російського складу протитанкових мін, скріншот відео
ЗСУ знищили склад протитанкових мін рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179177-zsu-znyschyly-sklad-protytankovyh-min-rashystiv-video.htmlРакурс
Підрозділи Сил оборони запорізького краю знищили склад протитанкових мін окупантів.
Відповідне відео сьогодні, 23 січня, опубліковане у Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
На відео показано, як замаскований серед місцевої рослинності склад рашистів спалахує після вибуху.
Знищені російські міни більше ніколи не принесуть шкоди українцям, — наголошується в описі відео.
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