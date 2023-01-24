РФ вывела в Черное море четыре носителя «Калибров», общим залпом до 28 ракет

https://racurs.ua/n179189-rf-vyvela-v-chernoe-more-chetyre-nositelya-kalibrov-obschim-zalpom-do-28-raket.html

Ракурс

Військово-морський флот росії тримає у Чорному морі чотири ракетоносії «Калібрів». Загальний залп сягає до 28 ракет. Про це 24 січня повідомляє у Фейсбук Оперативне командування «Південь».

В корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 11 кораблів три надводних і один підводний носії «Калібрів». Загальний залп ракет може складати 28. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні, — вказали в ОК «Південь».

Захисники України також наголосили на необхідності повідомляти у правоохоронні органи про підозрілих осіб, котрі фіксують об'єкти критичної інфраструктури, військові та інші стратегічні об'єкти.