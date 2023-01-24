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РФ тримає у Чорному морі чотири носії «Калібрів» - загальний залп до 28 ракет

РФ тримає у Чорному морі чотири носії «Калібрів» — загальний залп до 28 ракет

24 січ 2023, 11:40
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Військово-морський флот росії тримає у Чорному морі чотири ракетоносії «Калібрів». Загальний залп сягає до 28 ракет. Про це 24 січня повідомляє у Фейсбук Оперативне командування «Південь».





В корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 11 кораблів три надводних і один підводний носії «Калібрів». Загальний залп ракет може складати 28. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні, — вказали в ОК «Південь».

Захисники України також наголосили на необхідності повідомляти у правоохоронні органи про підозрілих осіб, котрі фіксують об'єкти критичної інфраструктури, військові та інші стратегічні об'єкти.

Джерело: Ракурс


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