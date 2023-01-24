Минобороны: В резервах 250 тыс. бронежилетов, 150 тыс. шлемов, сотни тысяч форм

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Міністерство оборони України озвучило, скільки бронежилетів, шоломів та інших предметів речового забезпечення вдалося накопичити у резерв для Збройних сил України.

У резервах ЗСУ — чверть мільйона бронежилетів та понад 150 тис. шоломів. Вдалося не тільки повністю забезпечити наших воїнів, але й сформувати запас міцності, частиною якого є потужні українські виробники. На складах сотні тисяч комплектів зимової та літньої форми, інших предметів речового забезпечення, — повідомили в оборонному відомстві.

Там пояснили, що у критичний момент Міноборони було змушено імпортувати значний обсяг товарів. Нині, навпаки, вкладаються системні зусилля у збільшення спроможностей українських виробників.

Заступник Олексія Резнікова В’ячеслав Шаповалов, який подав у відставку на тлі скандалу через закупівлю продуктів харчування за завищеними цінами, в Міноборони також займався «впорядкуванням активів» відомства.

Спільно з юридичними військами було повернуто тисячі гектарів земель та вкрадені в оборонного відомства будівлі, — підсумували в Міністерстві оборони.

В оборонному відомсті наголосили, що Міноборони в роботі «дотримується принципу нульової толерантності до корупції», з повагою ставиться до демократичного контролю і забезпечить абсолютну прозорість для проведення будь-яких перевірок уповноваженими органами.