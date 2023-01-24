Подал в отставку замглавы Минрегионразвития, ответственный за «Большое строительство»

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Заступник очільника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Іван Лукеря подав у відставку. Про це він написав 24 січня на своїй Фейсбук-сторінці.

У Мінрегіонрозвитку Лукеря відповідав за проєкт «Велике будівництво» та співробітництво із регіонами.

Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль, — повідомив він.

Окрім цього, вочевидь заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода також йде з посади.

Нагадаємо, 2 грудня Кабінет міністрів погодив створення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України шляхом об'єднання Міністерства інфраструктури до Міністерства розвитку громад та територій, яке очолив Олександр Кубраков.

Згодом Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі в 400 тис. дол. заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Ці гроші він отримав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. 22 січня уряд звільнив Лозинського з міністерства.