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Кабмин согласовал увольнение глав пяти ОГА и четырех замминистров
Кабмин согласовал увольнение глав пяти ОГА и четырех замминистровhttps://racurs.ua/n179198-kabmin-soglasoval-uvolnenie-glav-pyati-oga-i-chetyreh-zamministrov.htmlРакурс
Кабінет міністрів України погодив звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій — Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської областей.
Про це повідомляє рішення уряду.
Згідно з рішенням уряду, йдеться про очільників таких областей:
Дніпропетровської — Валентин Резніченко,
Запорізької — Олександр Старух,
Київської — Олексій Кулеба,
Сумської — Дмитро Живицький,
Херсонської — Ярослав Янушевич.
Сьогодні Кабмін не планує призначати на вільні посади нових очільників цих областей.
Голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка звільняють за власним бажанням. Інші керівники ОВА — Олексій Кулеба, Олександр Старух, Дмитро Живицький та Ярослав Янушевич — звільняються «за угодою сторін».
Окрім цього, Кабмін погодив звільнення чотирьох заступників міністрів. Йдеться про:
Вячеслава Шаповалова — заступника Міністра оборони України;
Івана Лукерю — заступника Міністра розвитку громад та територій України;
В’ячеслава Негоду — заступника Міністра розвитку громад та територій України;
Віталія Музиченка — заступника Міністра соціальної політики України.
Нагадаємо, що сьогодні з Офісу президента був звільнений Кирило Тимошенко. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень буде часом справедливих рішень щодо скандалів, як на рівні міністерств, так і регіональних питань.
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