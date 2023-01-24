Кабмін погодив звільнення голів п’яти ОДА і чотирьох заступників міністрів

https://racurs.ua/ua/n179198-kabmin-pogodyv-zvilnennya-goliv-p-yaty-oda-i-chotyroh-zastupnykiv-ministriv.html

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Кабінет міністрів України погодив звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій — Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської областей.

Про це повідомляє рішення уряду.

Згідно з рішенням уряду, йдеться про очільників таких областей:

Дніпропетровської — Валентин Резніченко,

Запорізької — Олександр Старух,

Київської — Олексій Кулеба,

Сумської — Дмитро Живицький,

Херсонської — Ярослав Янушевич.

Сьогодні Кабмін не планує призначати на вільні посади нових очільників цих областей.

Голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка звільняють за власним бажанням. Інші керівники ОВА — Олексій Кулеба, Олександр Старух, Дмитро Живицький та Ярослав Янушевич — звільняються «за угодою сторін».

Окрім цього, Кабмін погодив звільнення чотирьох заступників міністрів. Йдеться про:

Вячеслава Шаповалова — заступника Міністра оборони України; Івана Лукерю — заступника Міністра розвитку громад та територій України; В’ячеслава Негоду — заступника Міністра розвитку громад та територій України; Віталія Музиченка — заступника Міністра соціальної політики України.

Нагадаємо, що сьогодні з Офісу президента був звільнений Кирило Тимошенко. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень буде часом справедливих рішень щодо скандалів, як на рівні міністерств, так і регіональних питань.