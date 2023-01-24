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Ракурс
Солдаты рф ворвались в дом, связали и застрелили людей в затылок

Солдаты рф ворвались в дом, связали и застрелили людей в затылок (ВИДЕО)

24 янв 2023, 15:20
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Мобілізований росіянин зізнався на камеру під час допиту у розстрілі мирного населення на тимчасово окупованих територіях України. Відеозапис оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.





Попередньо воєнні злочинці росії вдерлися у помешкання місцевих мешканців з метою наживи.

Зв’язавши власників помешкання вони сіли вживати спиртні напої. Побачивши, що люди в цей час намагаються звільнитися від мотузок ці двоє «героїв» розстріляли зв’язаних людей в потилицю… Тобто, вони їх банально стратили! — вказали у Страткомі ЗСУ.

Там нагадали, що воєнні злочинці росії несуть з собою лише смерть.

Источник: Ракурс


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