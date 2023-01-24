Солдати рф вдерлися в будинок, зв’язали і застрелили людей у потилицю

https://racurs.ua/ua/n179200-soldaty-rf-vderlysya-v-budynok-zv-yazaly-i-zastrelyly-ludey-u-potylycu-video.html

Ракурс

Мобілізований росіянин зізнався на камеру під час допиту у розстрілі мирного населення на тимчасово окупованих територіях України. Відеозапис оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Попередньо воєнні злочинці росії вдерлися у помешкання місцевих мешканців з метою наживи.

Зв’язавши власників помешкання вони сіли вживати спиртні напої. Побачивши, що люди в цей час намагаються звільнитися від мотузок ці двоє «героїв» розстріляли зв’язаних людей в потилицю… Тобто, вони їх банально стратили! — вказали у Страткомі ЗСУ.

Там нагадали, що воєнні злочинці росії несуть з собою лише смерть.