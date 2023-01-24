В оккупированном Бердянске взорвали авто коллаборантки, выдававшей россиянам родственников бойцов ВСУ

https://racurs.ua/n179202-v-okkupirovannom-berdyanske-vzorvali-avto-kollaborantki-vydavavshey-rossiyanam-rodstvennikov.html

Ракурс

Вибух у Бердянську стався 24 січня. Російський гауляйтер Рогов повідомляє, що підірвано автомобіль, який належить підприємцю-зрадниці Валентині Мамай.

Мамай — колишня депутатка міської ради від забороненої ОПЗЖ. Українські ЗМІ регіону писали раніше, що вона співпрацювала з окупантами з перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, видавала терористам РФ членів родин ветеранів та бійців АТО/ООС.

Попередньо, вона була в машині й нині в лікарні.

Історія питання

У Печерському районному суді Києва з листопада 2022 року заочно розглядається обвинувачення відносно бердянки Валентини Мамай за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним ув’язненням, з конфіскацією майна.