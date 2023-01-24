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В оккупированном Бердянске взорвали авто коллаборантки, выдававшей россиянам родственников бойцов ВСУ
В оккупированном Бердянске взорвали авто коллаборантки, выдававшей россиянам родственников бойцов ВСУhttps://racurs.ua/n179202-v-okkupirovannom-berdyanske-vzorvali-avto-kollaborantki-vydavavshey-rossiyanam-rodstvennikov.htmlРакурс
Вибух у Бердянську стався 24 січня. Російський гауляйтер Рогов повідомляє, що підірвано автомобіль, який належить підприємцю-зрадниці Валентині Мамай.
Мамай — колишня депутатка міської ради від забороненої ОПЗЖ. Українські ЗМІ регіону писали раніше, що вона співпрацювала з окупантами з перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, видавала терористам РФ членів родин ветеранів та бійців АТО/ООС.
Попередньо, вона була в машині й нині в лікарні.
Історія питання
У Печерському районному суді Києва з листопада 2022 року заочно розглядається обвинувачення відносно бердянки Валентини Мамай за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним ув’язненням, з конфіскацією майна.
У жовтні цей же суд обрав для неї запобіжний захід — тримання під вартою. З липня обвинувачена знаходиться у розшуку.
З матеріалів провадження вбачається, що Мамай після повномасштабного російського вторгнення добровільно запропонувала ворогу свою допомогу в інформуванні стосовно адрес проживання осіб, що можуть чинити супротив окупаційній владі та брали участь в АТО. З кінця лютого поточного року по теперішній час вона добровільно пише та передає агентурні повідомлення співробітникам фсб рф, особисто зустрічається з ними у приміщенні будівлі міської ради та інших публічних місцях і повідомляє інформацію. Також Мамай показувала військовим збройних сил рф вигідні позиції для розташування техніки для здійснення обстрілів території України.
З початку окупації Валентина Мамай займалась на території Бердянського району вивезенням розстріляних цивільних осіб та публічно називала російських військових «непрошенными гостями».
Але вже через два тижні почала з’являтися інформація про її співпрацю з ворогом, яка влітку знайшла своє підтвердження. Спочатку Валентина у пропагандистському відеосюжеті зізналась, що вважає Тверь містом-побратимом Бердянська та співпрацює з російськими чиновниками, а потім увійшла до складу «общественной палаты при главе оккупационной администрации» Бердянська.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Валентина Мамай залишається підприємницею та головою громадської організації «Бердянська служба захисту тварин». Останні роки вони регулярно перемагала в тендерах та надавала громаді свої послуги зі стерилізації безпритульних тварин. Неодноразово була депутаткою міської ради, в тому числі й позаминулого скликання від нині забороненої партії «Опозиційний блок».
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