Все давят на Шольца – когда «леопардов» отпустят в Украину

https://racurs.ua/n179206-vse-davyat-na-sholca-kogda-leopardov-otpustyat-v-ukrainu.html

Ракурс

Передати Україні танки Leopard 2 за результатами зустрічі «Рамштайн» погодилися 12 країн.

Про це ABC News заявив неназваний український високопосадовець.

Серед цих країн — Польща та Фінляндія, які публічно про це говорили, а також Іспанія, Нідерланди та Данія. Загальна кількість машин — приблизно 100. Назви ще сімох країн-донорів поки не розголошують.

Міністерство економіки Німеччини 24 січня підтвердило, що з Польщі надійшла заявка на постачання в Україну бойових танків Leopard німецького виробництва.

Почато необхідні консультації та процедури у федеральному уряді; Вони продовжуються і виконуються з належною терміновістю, — повідомили в міністерстві.

За даними відомства, це державне постачання, тому схвалення має бути офіційно надане Федеральним міністерством оборони Німеччини.

Польські партнери, які мають на озброєнні критично необхідні для українського фронту «леопарди», звернулися до Німеччини з проханням дозволити передати Україні танки, — про це написав у Twitter міністр оборони Маріуш Блащак. Німецька сторона підтвердила, що отримала запит і пообіцяла розглянути його з «необхідною терміновістю». Міністр економіки Німеччини Крістіан Лінднер у коментарі Welt заявив, — «що існує механізм схвалення заявок на реекспорт, і він буде застосований щодо танків Leopard 2, по дозвіл на передачу яких Україні звернулася Польща». Тиск США Тим часом президент США Джо Байден готовий передати Києву танки Abrams, щоб вплинути на Німеччину. Sky News Arabia з посиланням на джерела у Пентагоні повідомляє, що розглядається постачання десяти танків Abrams, що має спонукати Німеччину розблокувати надходження танків Leopard 2.