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Затиснений Шольц. Коли «леопардів» випустять на волю в Україні
Усі тиснуть на Шольца — коли «Леопардів» відпустять в Українуhttps://racurs.ua/ua/n179206-usi-tysnut-na-sholca-koly-leopardiv-vidpustyat-v-ukrayinu.htmlРакурс
Передати Україні танки Leopard 2 за результатами зустрічі «Рамштайн» погодилися 12 країн.
Про це ABC News заявив неназваний український високопосадовець.
Серед цих країн — Польща та Фінляндія, які публічно про це говорили, а також Іспанія, Нідерланди та Данія. Загальна кількість машин — приблизно 100. Назви ще сімох країн-донорів поки не розголошують.
Міністерство економіки Німеччини 24 січня підтвердило, що з Польщі надійшла заявка на постачання в Україну бойових танків Leopard німецького виробництва.
Почато необхідні консультації та процедури у федеральному уряді; Вони продовжуються і виконуються з належною терміновістю, — повідомили в міністерстві.
За даними відомства, це державне постачання, тому схвалення має бути офіційно надане Федеральним міністерством оборони Німеччини.
Польські партнери, які мають на озброєнні критично необхідні для українського фронту «леопарди», звернулися до Німеччини з проханням дозволити передати Україні танки, — про це написав у Twitter міністр оборони Маріуш Блащак.
Німецька сторона підтвердила, що отримала запит і пообіцяла розглянути його з «необхідною терміновістю». Міністр економіки Німеччини Крістіан Лінднер у коментарі Welt заявив, — «що існує механізм схвалення заявок на реекспорт, і він буде застосований щодо танків Leopard 2, по дозвіл на передачу яких Україні звернулася Польща».
Тиск США
Тим часом президент США Джо Байден готовий передати Києву танки Abrams, щоб вплинути на Німеччину. Sky News Arabia з посиланням на джерела у Пентагоні повідомляє, що розглядається постачання десяти танків Abrams, що має спонукати Німеччину розблокувати надходження танків Leopard 2.
Німецькі медіа повідомляли, що канцлер Олаф Шольц зголосився поставити Україні танки Leopard лише якщо США поставлять Abrams. Сам Шольц вимогу заперечував.
Повільна реакція і публічні вимоги Берліна призвели до конфлікту міністра оборони США Ллойда Остіна та радника Шольца Вольфганга Шмідта на нещодавньому засіданні «Рамштайну», повідомляє Süddeutsche Zeitung.
Опозиція проти
Партія «Альтернатива для Німеччини» вимагає, щоб канцлер Олаф Шольц не дозволяв Польщі передачу танків Leopard 2 Україні
Про це йдеться у заяві співлідера партії Тіно Хрупалли:
Тепер канцлер Шольц повинен нарешті показати свої кольори миру і заборонити Польщі передавати Україні бойові танки. Німецьким танкам не дозволено проїжджати через Україну. Федеральний уряд не повинен втягувати Німеччину у війну в Україні.
Зазначимо, що «Альтернатива для Німеччини» має найсильнішу електоральну базу на сході Німеччини. Саме цей регіон був довгий час під контролем Радянського Союзу і зараз тут найбільше німецьких громадян, які виступають проти того, щоб Німеччина допомагала Україні зброєю.
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