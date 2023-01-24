Фільм “Будинок зі скалок” про український дитячий притулок номіновано на премію “Оскар”

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Ракурс

Фільм «Будинок зі скалок» про український дитячий притулок номіновано на премію «Оскар».

Стрічка спільного виробництва України, Данії, Фінляндії та Швеції представлена серед номінантів на здобуття нагороди в категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм», повідомив 24 січня Український інститут. Всього за нагороду змагатиметься п’ять робіт.

Фільм режисера Сімона Леренга Вільмонта розповідає історії декількох вихованців дитячого притулку, розташованого неподалік лінії фронту. Попри близькість війни та особисті драми в родинах дітей, вихователі притулку намагаються зробити все, щоб створити безпечний простір для своїх вихованців, що чекають на рішення суду про свою подальшу долю.

У притулку вони проводять дев’ять місяців. Далі вони або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину.

З української сторони над фільмом працювали продюсерки Darya Bassel та Вікторія Хоменко, а також лінійний продюсер та другий режисер Азад Сафаров.

Лауреатів премії «Оскар» назвуть під час урочистої церемонії нагородження переможців, що пройде 12 березня у Лос-Анджелесі.

Це вперше український фільм та фільм про Україну номінований на премію Американської кіноакадемії.