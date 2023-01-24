Бундестаг официально примет решение о Leopard 25 января, Spiegel написал о согласии Шольца

https://racurs.ua/n179215-bundestag-oficialno-primet-reshenie-o-leopard-25-yanvarya-spiegel-napisal-o-soglasii-sholca.html

Ракурс

У середу, 25 січня, Бундестаг ФРН розгляне питання про можливе постачання танків Leopard з Німеччини до України.

На сайті німецького парламенту вказано, що це питання розглядатиметься на прохання парламентської групи ХДС/ХСС, яка хоче «припинити леопардову блокаду федерального уряду» та побоюється втрати довіри до федерального уряду серед союзників.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито вже ухвалив рішення про відправлення в Україну танків Leopard 2, пише Spiegel.

Ідеться щонайменше про танкову роту — це від 10 до 14 машин. ЗСУ отримають версію Leopard 2А6.

Інші союзники, зокрема зі Скандинавії, також готові поставити Україні основні бойові танки Leopard 2, пише видання.

Уряд ФРН має намір дати дозвіл на експорт танків, які належать іншим державам, наприклад Польщі.

Повідомляється, що рішення буде офіційно оголошено в середу. Можливо, це відбудеться о 13.00 за Берліном — на цей час заплановано виступ Шольца в Бундестазі.

Окрім того, на вечір призначено інтерв’ю ZDF.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що передати Україні танки Leopard 2 за результатами зустрічі «Рамштайн» погодилися 12 країн. Про це ABC News заявив неназваний український високопосадовець.

Серед цих країн — Польща та Фінляндія, які публічно про це говорили, а також Іспанія, Нідерланди та Данія. Загальна кількість машин — приблизно 100. Назви ще сімох країн-донорів поки не розголошують.

Міністерство економіки Німеччини 24 січня підтвердило, що з Польщі надійшла заявка на постачання в Україну бойових танків Leopard німецького виробництва.