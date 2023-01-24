Ночной рейд в тыл россиян у Новой Каховки - ГУР показало видео

https://racurs.ua/n179218-nochnoy-reyd-v-tyl-rossiyan-u-novoy-kahovki-gur-pokazalo-video.html

Ракурс

Спецпідрозділ українських розвідників провів нічний рейд у районі окупованої Нової Каховки. У ніч проти 24 січня група встановила точне розташування пункту управління росіян і знищила його з гранатометів, вступивши в бій.

Окупанти підняли за тривогою спецсили, авіацію та бронетехніку. Це дозволило дізнатися точну кількість і місця розташування ворожих резервів. Ворог втратив щонайменше 12 осіб убитими, а також БТР 82А. Спецпризначенці забрали із собою одного полоненого.

Група спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України за участі Збройних сил України у співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів встановила точні координати передового пункту управління рашистів.

Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег.

Вступивши у бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт. Росіяни зазнали суттєвих втрат. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.