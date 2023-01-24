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Ракурс
Ночной рейд в тыл россиян у Новой Каховки - ГУР показало видео

Ночной рейд в тыл россиян у Новой Каховки — ГУР показало видео

24 янв 2023, 22:09
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Спецпідрозділ українських розвідників провів нічний рейд у районі окупованої Нової Каховки. У ніч проти 24 січня група встановила точне розташування пункту управління росіян і знищила його з гранатометів, вступивши в бій.





Окупанти підняли за тривогою спецсили, авіацію та бронетехніку. Це дозволило дізнатися точну кількість і місця розташування ворожих резервів. Ворог втратив щонайменше 12 осіб убитими, а також БТР 82А. Спецпризначенці забрали із собою одного полоненого.

Нічний рейд в тил росіян біля Нової Каховки - ГУР показало відео

Група спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України за участі Збройних сил України у співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів встановила точні координати передового пункту управління рашистів.

Нічний рейд в тил росіян біля Нової Каховки - ГУР показало відео

Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег.

Вступивши у бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт. Росіяни зазнали суттєвих втрат. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.

Источник: Ракурс


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