Олаф Шольц одобрил передачу Украине танков Leopard 2. Фото:

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Німеччина передасть Україні бойові танки Leopard 2.

Відповідне рішення вже ухвалив уряд ФРН. На першому етапі Україна отримає 14 «Леопардів». Також Німеччина надасть матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси. Навчання українських військових на цих машинах вже розпочнуться незабаром. Про це 25 січня заявив речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

Крім того, Берлін також надав країнам-союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard українській армії.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Бундестаг 25 січня має розглянути питання можливих поставок танків Leopard 2 з Німеччини в Україну. Водночас Нідерланди готові передати Україні 18 «Леопардів», які вони взяли оренду у ФРН. Також про готовність надати такі танки заявили Польща, Фінляндія та Іспанія.

Американське видання The Wall Streat Journal писало, що Білий дім на цьому тижні може оголосити про передачу Україні «значної кількості» важких танків Abrams M1.