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Ракурс
Резников анонсировал «хорошие новости» после разговора с Остином

Резников анонсировал «хорошие новости» после разговора с Остином

25 янв 2023, 18:17
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Міністр оборони Олексій Резніков провів 25 січня телефону розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.





Вони обговорили танки для України. Резніков анонсував «хороші новини».

Bloomberg у середу написало, що США відправлять Україні 31 танк Abrams за 400 млн дол.

Журналіст агенції Bloomberg Джордан Фабіан з посиланням на два джерела повідомив про новий пакет американської військової допомоги. Раніше видання Politico повідомило, що США готуються передати 30 танків Abrams.

Очікується, що увечері 25 січня президент США Джо Байден виступить у Білому домі з промовою про продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Источник: Ракурс


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