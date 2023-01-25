Резников анонсировал «хорошие новости» после разговора с Остином

https://racurs.ua/n179244-reznikov-anonsiroval-horoshie-novosti-posle-razgovora-s-ostinom.html

Ракурс

Міністр оборони Олексій Резніков провів 25 січня телефону розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.

Вони обговорили танки для України. Резніков анонсував «хороші новини».

Had a � call with @SecDef Lloyd James Austin III

Discussed the results of #Ramstein 8, further strengthening of #UAarmy, including tanks supplies&maintenance of the new armament.

More good news to be announced soon.

We have full trust&strong support of ��

Together until victory! pic.twitter.com/XaoRv1EGVn — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2023

Bloomberg у середу написало, що США відправлять Україні 31 танк Abrams за 400 млн дол.

Журналіст агенції Bloomberg Джордан Фабіан з посиланням на два джерела повідомив про новий пакет американської військової допомоги. Раніше видання Politico повідомило, що США готуються передати 30 танків Abrams.

Очікується, що увечері 25 січня президент США Джо Байден виступить у Білому домі з промовою про продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів.