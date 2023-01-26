Не только «Леопарды» - ВСУ показали трофейный танк рф

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Військовослужбовці Збройних сил України показали нові російські трофеї, серед яких танк армії окупантів. Вороги намагалися замаскувати універсальну бойову машину, але українські воїни її «вполювали».

Про це 26 січня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Свіженький трофей, який буде служити ЗСУ після легкого ремонту, — йдеться у повідомленні Страткому.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2.

Нагадаємо, держава-терорист росія сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України. Ворог здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.