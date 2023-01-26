Когда Украина получит танки Leopard, рассказали в правительстве Германии

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Україна отримає від Німеччини танки Leopard 2 до кінця березня.
Про це заявив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє видання Tagesschau.
Зазначається, що Пісторіус, після прибуття з візитом до військ у Саксонії-Ангальт, зазначив, що Київ отримає танки до «кінця першого кварталу».
Також Пісторіус розвіяв побоювання стосовно того, чи був це своєчасний крок для зміцнення України перед очікуваним весняним наступом росії. Міністр запевнив, що, наскільки йому відомо, цей крок є «своєчасним».
Джерело: Tagesschau
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