Коли Україна отримає танки Leopard, розповіли в уряді Німеччини

Танк Leopard 2, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n179270-koly-ukrayina-otrymaie-tanky-leopard-rozpovily-v-uryadi-nimechchyny.html

Ракурс

Україна отримає від Німеччини танки Leopard 2 до кінця березня.

Про це заявив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє видання Tagesschau.

Зазначається, що Пісторіус, після прибуття з візитом до військ у Саксонії-Ангальт, зазначив, що Київ отримає танки до «кінця першого кварталу».

Також Пісторіус розвіяв побоювання стосовно того, чи був це своєчасний крок для зміцнення України перед очікуваним весняним наступом росії. Міністр запевнив, що, наскільки йому відомо, цей крок є «своєчасним».

Джерело: Tagesschau