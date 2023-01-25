Шольц пояснив, чому передумав щодо "Леопардів", на росії виють про "новий рівень протистояння"

https://racurs.ua/ua/n179237-sholc-poyasnyv-chomu-peredumav-schodo-leopardiv-na-rosiyi-vyut-pro-novyy-riven-protystoyannya.html

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Канцлер ФРН Олаф Шольц пояснив, чому більше не вважає заможним аргумент про ескалацію конфлікту під час постачання «Леопардів».

Шольц 25 січня виступив перед депутатами бундестагу і пояснив раніше оголошене рішення Берліна щодо постачання Україні важких озброєнь.

У середу уряд Німеччини схвалив надання Києву 14 танків Leopard 2, а також реекспорт цих танків із третіх країн.

Серед іншого Шольца запитали, чому влада більше не вважає, що цей крок призведе до ескалації конфлікту на фронті та спровокує Москву. Саме цими побоюваннями Берлін раніше пояснював відмову у постачанні Україні бойових танків німецького виробництва.

Було б страшною помилкою продовжувати гнути власну лінію, ми маємо координувати дії з нашими партнерами та союзниками, — сказав Шольц. — Я ніколи не використав слово «провокація». Провокація — це агресивна війна росії проти України.

Крім того, Шольц нагадав, що допомога Німеччині Україні не вичерпується танками, і закликав законодавців не упускати з уваги всі інші аспекти підтримки. За його словами, гуманітарна допомога Україні та відновлення її інфраструктури — найважливіші пункти на порядку денному Німеччини.

Канцлер зазначив, що важливо думати про те, як відбудувати Україну наново, і роботи у цьому напрямі, за його словами, вже ведуться.

Загалом Україна отримає від Європи 80 танків Leopard 2, пише Spiegel. Цього вистачить для двох батальйонів. Третій батальйон укомплектують американськими танками Abrams. Раніше повідомлялося, що США можуть передати від 30 до 50 цих машин.

За словами міністра оборони Німеччини Пісторіуса, перші Leopard надійдуть приблизно за три місяці.