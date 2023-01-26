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Прямое попадание в российскую САУ «Нона» показали ВСУ

Прямое попадание в российскую САУ «Нона» показали ВСУ (ВИДЕО)

26 янв 2023, 17:12
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Броньовану гусеничну самохідну артилерійську гармату 2С9 «Нона» російської армії знищили військовослужбовці Збройних сил України.





Про це 26 січня повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Пряме влучання в ворожу 2с9 «Нона» з наступною детонацією БК, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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