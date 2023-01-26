Прямое попадание в российскую САУ «Нона» показали ВСУ

https://racurs.ua/n179271-pryamoe-popadanie-v-rossiyskuu-sau-nona-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Броньовану гусеничну самохідну артилерійську гармату 2С9 «Нона» російської армії знищили військовослужбовці Збройних сил України.

Про це 26 січня повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.