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Прямое попадание в российскую САУ «Нона» показали ВСУ
Прямое попадание в российскую САУ «Нона» показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179271-pryamoe-popadanie-v-rossiyskuu-sau-nona-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Броньовану гусеничну самохідну артилерійську гармату 2С9 «Нона» російської армії знищили військовослужбовці Збройних сил України.
Про це 26 січня повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
Пряме влучання в ворожу 2с9 «Нона» з наступною детонацією БК, — йдеться у повідомленні.
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