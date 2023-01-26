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Пряме влучання в російську гармату «Нона» показали ЗСУ
Пряме влучання в російську гармату «Нона» показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179271-pryame-vluchannya-v-rosiysku-garmatu-nona-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Броньовану гусеничну самохідну артилерійську гармату 2С9 «Нона» російської армії знищили військовослужбовці Збройних сил України.
Про це 26 січня повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
Пряме влучання в ворожу 2с9 «Нона» з наступною детонацією БК, — йдеться у повідомленні.
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