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Пряме влучання в російську гармату «Нона» показали ЗСУ

Пряме влучання в російську гармату «Нона» показали ЗСУ (ВІДЕО)

26 січ 2023, 17:12
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Броньовану гусеничну самохідну артилерійську гармату 2С9 «Нона» російської армії знищили військовослужбовці Збройних сил України.





Про це 26 січня повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Пряме влучання в ворожу 2с9 «Нона» з наступною детонацією БК, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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