Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пограничники показали каску россиянина, «потерявшегося» под Бахмутом

Пограничники показали каску россиянина, «потерявшегося» под Бахмутом (ВИДЕО)

26 янв 2023, 17:31
999

Державна прикордонна служба України показала, який вигляд має каска окупанта, що «загубився» під українським Бахмутом.





Наші голови оберігає ППО, їхні — «колпак 20». Ні що інше, як диво російського військової промисловості — пофарбований ґрунтовкою сталевий шолом. Для більш сучасного вигляду каску запакували в кавери, але і це не врятувало ще жодного москаля від смерті, — вказали в ДПСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров