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Пограничники показали каску россиянина, «потерявшегося» под Бахмутом
Пограничники показали каску россиянина, «потерявшегося» под Бахмутом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179272-pogranichniki-pokazali-kasku-rossiyanina-poteryavshegosya-pod-bahmutom-video.htmlРакурс
Державна прикордонна служба України показала, який вигляд має каска окупанта, що «загубився» під українським Бахмутом.
Наші голови оберігає ППО, їхні — «колпак 20». Ні що інше, як диво російського військової промисловості — пофарбований ґрунтовкою сталевий шолом. Для більш сучасного вигляду каску запакували в кавери, але і це не врятувало ще жодного москаля від смерті, — вказали в ДПСУ.
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