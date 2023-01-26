Пограничники показали каску россиянина, «потерявшегося» под Бахмутом

Державна прикордонна служба України показала, який вигляд має каска окупанта, що «загубився» під українським Бахмутом.

Наші голови оберігає ППО, їхні — «колпак 20». Ні що інше, як диво російського військової промисловості — пофарбований ґрунтовкою сталевий шолом. Для більш сучасного вигляду каску запакували в кавери, але і це не врятувало ще жодного москаля від смерті, — вказали в ДПСУ.