Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прикордонники показали каску росіянина, який “загубився” під Бахмутом

Прикордонники показали каску росіянина, який «загубився» під Бахмутом (ВІДЕО)

26 січ 2023, 17:31
999

Державна прикордонна служба України показала, який вигляд має каска окупанта, що «загубився» під українським Бахмутом.





Наші голови оберігає ППО, їхні — «колпак 20». Ні що інше, як диво російського військової промисловості — пофарбований ґрунтовкою сталевий шолом. Для більш сучасного вигляду каску запакували в кавери, але і це не врятувало ще жодного москаля від смерті, — вказали в ДПСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів