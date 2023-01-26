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Прикордонники показали каску росіянина, який “загубився” під Бахмутом
Прикордонники показали каску росіянина, який «загубився» під Бахмутом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179272-prykordonnyky-pokazaly-kasku-rosiyanyna-yakyy-zagubyvsya-pid-bahmutom-video.htmlРакурс
Державна прикордонна служба України показала, який вигляд має каска окупанта, що «загубився» під українським Бахмутом.
Наші голови оберігає ППО, їхні — «колпак 20». Ні що інше, як диво російського військової промисловості — пофарбований ґрунтовкою сталевий шолом. Для більш сучасного вигляду каску запакували в кавери, але і це не врятувало ще жодного москаля від смерті, — вказали в ДПСУ.
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