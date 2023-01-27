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У московитов "мопедов" осталось для нескольких масштабных ударов - ISW
У московитов «мопедов» осталось для нескольких масштабных ударов — ISWhttps://racurs.ua/n179301-u-moskovitov-mopedov-ostalos-dlya-neskolkih-masshtabnyh-udarov-isw.htmlРакурс
У росіян закінчуються іранські безпілотники-камікадзе, тому Москва просить у Тегерана додаткові партії.
Про це повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW) 27 січня.
Аналітики підрахували, що станом на 7 січня на озброєнні російських військ залишилося 90 безпілотників іранського виробництва. Водночас голова російської Держдуми в’ячеслав володін зустрівся з президентом Ірану Раїсі в Тегерані 23 січня, щоб домовитися про нові постачання озброєнь іранського виробництва.
З урахуванням того, що українські захисники навчилися ефективно збивати «шахеди», для рф цього недостатньо.
Російські війська мають достатньо безпілотників лише для кількох масштабних ударів, якщо вони не отримають найближчим часом нову партію з Ірану. Голова російської Держдуми володін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в Тегерані 23 січня з метою розширення двостороннього співробітництва. Ймовірно, саме тоді обговорювалося і надання росії систем озброєнь іранського виробництва, — вважають в ISW.
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