У московитов "мопедов" осталось для нескольких масштабных ударов - ISW

https://racurs.ua/n179301-u-moskovitov-mopedov-ostalos-dlya-neskolkih-masshtabnyh-udarov-isw.html

Ракурс

У росіян закінчуються іранські безпілотники-камікадзе, тому Москва просить у Тегерана додаткові партії.

Про це повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW) 27 січня.

Аналітики підрахували, що станом на 7 січня на озброєнні російських військ залишилося 90 безпілотників іранського виробництва. Водночас голова російської Держдуми в’ячеслав володін зустрівся з президентом Ірану Раїсі в Тегерані 23 січня, щоб домовитися про нові постачання озброєнь іранського виробництва.