З урахуванням того, що українські захисники навчилися ефективно збивати «шахеди», для рф цього недостатньо.

Російські війська мають достатньо безпілотників лише для кількох масштабних ударів, якщо вони не отримають найближчим часом нову партію з Ірану. Голова російської Держдуми володін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в Тегерані 23 січня з метою розширення двостороннього співробітництва. Ймовірно, саме тоді обговорювалося і надання росії систем озброєнь іранського виробництва, — вважають в ISW.