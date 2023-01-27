Юлия Тимошенко в ОАЭ. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n179313-iskluchit-uliu-timoshenko-iz-batkivschiny-predlojila-nardep.html

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Виключити Юлію Тимошенко з фракції «Батьківщина» вимагають у Верховній Раді.

Народний депутат від «Слуги народу» Мар’яна Безугла закликала парламентарів виключити Юлію Тимошенко з фракції. Про це 27 січня вона написала у Facebook.

Звертаюся до ВО «Батьківщина» із закликом виключити Юлію Володимирівну з фракції та партії, — йдеться у повідомленні.

Відповідну пропозицію політик висловила після появи у медіа інформації, що Юлія Тимошенко як народний депутат попри воєнний стан в Україні відпочиває з чоловіком Олександром на курорті в Об'єднаних Арабських Еміратах. Виявилося, що до Дубая вже перебралася родина Тимошенко, депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, Вадим Столар, часто прилітає в гості нардеп Суто Мамоян.

Нагадаємо, народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко на 11-му місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну поїхав до Таїланду. Політик нібито запланував у Бангкоці зустріч з українською громадою. Ці скандальна історія 26 січня набула розголосу й парламентаря виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу» та цієї ж партії.