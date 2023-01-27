Тимошенко зафільмували на пляжі в ОАЕ

https://racurs.ua/ua/n179294-tymoshenko-zafilmuvaly-na-plyaji-v-oae-up-video.html

Ракурс

Юлію Тимошенко та її чоловіка Олександра помітили на пляжі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Розслідувачі «Української правди» отримали інформацію, що до Дубая вже перебралася родина Тимошенко, депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, Вадим Столар, часто прилітає в гості депутат Суто Мамоян.

В Дубаї постійно проживає олігарх Валерій Хорошковський. Наближений до колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова бізнесмен Вілен Шатворян і навіть телеведучий Савік Шустер багато часу проводять саме на березі Перської затоки.

Крім Тимошенко, журналісти знайшли та зняли на відео сина Королевської та Солода Ростислава. Його зустріли у Міжнародному фінансовому центрі Дубая. У новорічну ніч в Дубаї помітили й шоумена Савіка Шустера.

У Дубаї українські ВІПи почуваються захищено, бо в ЄС діє фінансовий моніторинг, а під пальмами ОАЕ ніхто не запитує звідки гроші. Заможні українські громадяни, політики та мільярдери, а разом з ними великі українські гроші, з початком повномасштабного вторгнення перемістилися до ОАЕ, — пише УП.

Раніше джерело видання у прикордонній службі повідомило, що Тимошенко вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулась 23 січня, напередодні проведення погоджувальної ради в парламенті перед сесійним тижнем. За даними співрозмовників УП, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая.