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Ракурс
США прилагают усилия для борьбы с коррупцией в Украине, фото: USAID

США направили в Украину инспекторов и открыли антикоррупционную горячую линию — детали

28 янв 2023, 09:28
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США відправили до України інспекторів для нагляду за наданою нашій державі американською допомогою.





Про це вчора, 27 січня, на своїй сторінці у Твіттері повідомила посол США Бріджит Брінк.

Тепло привітала Офіс генерального інспектора Державного департаменту, генерального інспектора Міністерства оборони та Офіс генерального інспектора USAID, які прибули із чітким графіком зустрічей і метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні, — зазначила Брінк. — Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США.

На сайті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) також з’явилося повідомлення про гарячу лінію, на яку слід звертатися з приводу порушень в Україні.

Радимо конфіденційно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, пов’язану з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США (включно з Агентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, на відповідну гарячу лінію, — зазначається в повідомленні.

Источник: Ракурс


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