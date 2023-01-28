США прилагают усилия для борьбы с коррупцией в Украине, фото: USAID

https://racurs.ua/n179329-ssha-napravili-v-ukrainu-inspektorov-i-otkryli-antikorrupcionnuu-goryachuu-liniu-detali.html

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США відправили до України інспекторів для нагляду за наданою нашій державі американською допомогою.

Про це вчора, 27 січня, на своїй сторінці у Твіттері повідомила посол США Бріджит Брінк.

Тепло привітала Офіс генерального інспектора Державного департаменту, генерального інспектора Міністерства оборони та Офіс генерального інспектора USAID, які прибули із чітким графіком зустрічей і метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні, — зазначила Брінк. — Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США.

На сайті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) також з’явилося повідомлення про гарячу лінію, на яку слід звертатися з приводу порушень в Україні.