США направили в Україну інспекторів і відкрили антикорупційну гарячу лінію — деталіhttps://racurs.ua/ua/n179329-ssha-napravyly-v-ukrayinu-antykorupciynyh-inspektoriv-i-vidkryly-garyachu-liniu-detali.htmlРакурс
США відправили до України інспекторів для нагляду за наданою нашій державі американською допомогою.
Про це вчора, 27 січня, на своїй сторінці у Твіттері повідомила посол США Бріджит Брінк.
Тепло привітала Офіс генерального інспектора Державного департаменту, генерального інспектора Міністерства оборони та Офіс генерального інспектора USAID, які прибули із чітким графіком зустрічей і метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні, — зазначила Брінк. — Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США.
На сайті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) також з’явилося повідомлення про гарячу лінію, на яку слід звертатися з приводу порушень в Україні.
Радимо конфіденційно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, пов’язану з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США (включно з Агентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, на відповідну гарячу лінію, — зазначається в повідомленні.